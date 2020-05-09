بلدية موسكو تهدي المحاربين القدامى أجهزة لوحية

أهدت بلدية موسكو قدامى المحاربين والعاملين في المرافق الصناعية لموسكو إبان الحرب العظمى أجهزة لوحية إلكترونية يمكن التحكم فيها صوتيا، عشية الاحتفال بذكرى عيد النصر على النازية.

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وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن الأجهزة اللوحية تحتوي على تسجيلات الفيديو لأغنيات الحرب الوطنية العظمى وأفلام الحرب المحبوبة وكذلك بث عرض النصر في موسكو يوم 9 مايو. وغيره من الفعاليات الاحتفالية، بما في ذلك الألعاب النارية الليلية في العاصمة.

وأعاد، سوبيانين إلى الأذهان أن العام الجاري لن يشهد عرضا عسكريا للمعدات الحربية البرية. لكن القوات الجوية والفضائية الروسية تقيم في سماء موسكو عرضا جويا ستشارك فيه 75 طائرة ومروحية بمختلف أنواعها.

وقال سوبيانين:" ايها الموسكوفيون الأعزاء، كانت روسيا تتهيأ للاحتفال بعيد النصر العظيم. لكن فيروس كورونا منعنا من تحقيق ذلك. إلا أنني على ثقة بأن القيود المفروضة لن تحرمنا من مزاج احتفالي يوم 9 مايو".

وأضاف، سوبيانين، أن المحاربين القدامى اعتادوا على وضع أكاليل الزهور على قبور رفاق السلاح. لذلك كلفت البلدية منظمات المتطوعين وغيرها من المنظمات الاجتماعية بوضع الزهور على القبور نيابة عن المحاربين القدامى وبتكليف منهم.

المصدر: كومسومولسكايا برفدا