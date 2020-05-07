إقامة فعالية "بستان الذاكرة" الدولية في روسيا

تقام في روسيا عام 2020 فعالية "بستان النصر" الدولية بدعم من وزارة الثروة الطبيعية وهيئة الغابات الروسية ومؤسسة "روس كوسموس" .

وبادرت إلى إقامة تلك الفعالية الاجتماعية كل من حركة "من أجل النصر" الاجتماعية ومؤسسة إحياء ذكرى القادة العسكريين.

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والغاية من الفعالية هي غرس 27 مليون شجرة تخليدا لذكرى 27 مليون شهيد روسي وسوفيتي للحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

وتم إعداد 10 آلاف موقع تغرس فيها الأشجار. وتتوزع تلك المواقع في المدن البطلة مثل موسكو وبطرسبورغ وسيفاستوبول ونوفوروسيسك وتولا وكيرتش وفولغوغراد وغيرها، وكذلك مدن المجد العسكري في المراكز الاقتصادية والإدارية الروسية الكبرى ومدن رابطة الدول المستقلة، فضلا عن البساتين والحدائق والمتنزهات في مختلف أنحاء روسيا.

وقال رائد الفضاء الروسي، أناتولي إيفانيشين، بصفته منظما للفعالية الاجتماعية وعضوا في الطاقم الفضائي الروسي، إن "تلك الأشجار ستزين كوكبنا، مع العلم أن كل شجرة ترمز إلى بطل واحد للحرب الوطنية العظمى. كما يمكن رصد تلك الأشجار من متن المحطة الفضائية الدولية".

أما العضو الثاني في الطاقم الروسي للمحطة الفضائية الدولية، إيفان فاغنر، فقال:" سننضم إلى الفعالية بمجرد عودتنا إلى الأرض".

المصدر: "روس كوسموس"