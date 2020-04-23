سكان فولوغدا الروسية يقيمون فعالية "الفوج الخالد" من منازلهم

تاريخ النشر: | 09:00 GMT | في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

ابتكر سكان مقاطعة فولوغدا الروسية أسلوبا جديدا لإقامة فعالية "الفوج الخالد" على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا في روسيا.

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يذكر أن فعالية "الفوج الخالد" الجماهيرية أصبحت في الأعوام الماضية الأخيرة جزءا لا يتجزأ من الاحتفال بذكرى النصر على ألمانيا النازية في روسيا وكافة أنحاء العالم حيث تجمع المسيرات الشعبية واسعة النطاق بين ملايين المشاركين. لكن وباء فيروس كورونا يمكن أن يمنعهم من المشاركة في الفعالية.

واقترح ناشطون في منظمة "أطفال الحرب" بمدينة تشيريبوفيتس في مقاطعة فولوغدا الروسية أن يخرج المشاركون في وقت معين مسبقا إلى الشرفات ويفتحوا نوافذ منازلهم وشققهم كي يستعرضوا صورا فوتوغرافية لآبائهم وأجدادهم المشاركين في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

أما محافظ مقاطعة فولوغدا، أوليغ كوفشينيكوف، فأيد تلك المبادرة واقترح كذلك استخدام مكبرات الصوت وأجهزة الإنذار والإذاعات المحلية لبث أغاني الحرب وخلق أجواء الاحتفال في المدن والبلدات.

وأضاف أن ديوانه سيعمل حاليا على وضع تفاصيل الفعالية وتحديد موعد إقامتها وإبلاغ المواطنين بها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا