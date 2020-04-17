خبير روسي يطرح موعدا محتملا لإقامة العرض العسكري في موسكو

أعلن الرئيس الروسي مساء يوم 16 أبريل عن إلغاء العرض العسكري يوم 9 مايو في موسكو بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية وتأجيله إلى موعد آخر بسبب وباء فيروس كورونا

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وفي هذا السياق أدلى مدير معهد الدراسات السياسية وخبير السياسة الروسي المعروف، سيرغي ماركوف، بحديث لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية حيث طرح توقعاته بشأن مواعيد محتملة لإقامة العرض العسكري في موسكو والعروض العسكرية بمدن روسية أخرى.

وقدم، سيرغي ماركوف، عدة تواريخ محتملة لإقامة العرض العسكري وبينها 24 يونيو والفترة ما بين 2 و4 سبتمبرعام 2020.

يذكر أن 24 يونيو هو تاريخ إقامة العرض العسكري في موسكو عام 1945 بمناسبة انتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.

أما فترة 2 – 4 سبتمبر فهي تاريخ الانتهاء الرسمي للحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) بعد توقيع اليابان لاتفاقية الاستسلام مع الحلفاء (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا والصين).

يذكر أن مجلس الدوما الروسي تبنى الثلاثاء 14 أبريل الجاري قانونا، لتقديم يوم الاحتفال بعيد "المجد العسكري"، الذي يرمز إلى انتهاء الحرب العالمية الثانية، من الـ2 إلى الـ3 من سبتمبر من كل عام.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا