محارب قديم ضرير يؤلف كتابا عن الحرب الوطنية العظمى

ألف المحارب القديم الضرير البالغ من العمر 96 عاما، أوليغ سوبوليف، من طاجيكستان مذكرات عن مشاركته في الحرب الوطنية العظمى (أعوام 1941 – 1945).

وكرس المحارب القديم كتابه للذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

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ولم يكن سوبوليف يخرج من منزله على مدى أعوام طويلة، ما جعله يكتب المذكرات في موضوع مشاركته في معارك فك الحصارعن لينينغراد عامي 1943 – 1944 بعنوان "الحرب ، النصر، ألم القلب".

ويسلط كتابه الضوء على المعارك التي دارات في سبيل تحرير مدينة لينينغراد المحاصرة من الغزاة الألمان وكذلك دور شعب طاجيكستان في انتصار الشعوب السوفيتية على ألمانيا النازية.

وقال، أوليغ سوبوليف، "آمل بأن يساعد كتابي القراء والشباب بصورة خاصة في إدراك أبعاد معارك الحرب الوطنية العظمى والطريق الشاقة التي مر بها آباؤهم وأجدادهم.

يذكر أن المحارب القديم الضرير كان يسجل مذكراته على مدى 15 عاما، بآلة تسجيل، أما زوجته فالنتينا فيليبوفنا، فنقلت ما سجله إلى الورق. وصدرت 150 نسخة من مذكراته في 10 أبريل الجاري الذي يصادف عيد ميلاد المؤلف، وسلم ،سوبوايف، نسختين من كتابه لمتحف القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان.

المصدر: سلاح روسيا