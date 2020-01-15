RT تطلق مشروعا إعلاميا جديدا بتكنولوجيا حديثة

تاريخ النشر: | 12:15 GMT | في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

أطلقت قناة "أر تي" التلفزيونية الفضائية مشروعا إعلاميا بعنوان "صفحات النصر" مكرسا لتاريخ الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) وذلك باستخدام تكنولوجيا digital art الحديثة.

ويسمح هذا المشروع بإلقاء نظرة مميزة جديدة إلى صفحات التاريخ والشعور بما حدث منذ 75 عاما عبر صورها الفوتوغرافية والأغنيات المشهورة والكلمات والرموز المستخدمة آنذاك ورسائل الجنود وما إلى ذلك.

#Малиновский45 Сегодня наши войска в Будапеште силами 30-го армейского корпуса начали генеральный штурм вокзала Ракошрендезё. Гарнизон вокзала был вооружён большим количеством пулемётов и огнемётов, его поддерживали огнём несколько танков, но это им не помогло. Вокзал взят. pic.twitter.com/wdqEJfwhNB — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) 9 января 2020 г.

ومن بين الصفحات صفحة "أغاريد النصر" التي تستعيد الأشهر الأخيرة للحرب الوطنية العظمى كأن قادة التشكيلات يقومون بصيانة مدوناتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

ثم تأتي صحفة "رسائل النصر" التي تسلط الضوء على مضمون الرسائل التي كان الجنود السوفيت يرسلونها إلى ذويهم إبان الحرب الوطنية العظمى.

أما صفحة "صور النصر" فتستعرض تاريخ الحرب بعيون الفنانين التشكيليين.

وهناك صفحة أصوات النصر" حيث تصدح ألحان الحرب المشهورة وصفحة "أبجدية النصر" التي تعرض الفيلم الوثائقي التاريخي "من بريست إلى برلين".

المصدر: أر تي