خبراء RT ابتكروا خطا بتواقيع الجنود الروس على مبنى البرلمان الألماني

تاريخ النشر: | 15:38 GMT | في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

ابتكر خبراء قناة RT الفضائية الروسية خطا يقوم على تواقيع وعبارات حفرها الجنود الروس في مايو عام 1945 على جدران البرلمان الألماني (رايخستاغ).

وذلك عشية الاحتفال بالذكرى الـ75 للانتصار على النازية في مايو عام 2020.

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ويمكن الاطلاع على الخط وتحميله في مشروع "صفحات النصر" على موقع قناة "أر تي".

وقال صاحب فكرة المشروع، كيريل كارنوفيتش – والوا، إن "خط مايو النصر" عبارة عن تمثال خطي حي للمحاربين القدماء في الحرب الوطنية العظمى. ومضى قائلا:" إننا نؤمن بأن تعيد تلك الأحرف الحية إلى الأذهان الثمن الذي دفعه جنودنا في سبيل تحقيق النصر العظيم والجحيم والآلام والمآسي التي تغلب عليها العالم في منتصف القرن الـ20 و يجب علينا- بصفتنا جيلا شابا ورث تقاليد النصر العظيم- أن نبذل كل ما في وسعنا للحيلولة دون نشوب حرب عالمية جديدة".

يذكر أن أحرف الخط تتوزع في السطر على شكل غير متوازن ولكل حرف بضعة أشكال بديلة، ما يدل على طابعها الخطي.

يذكر أن الحرب الوطنية العظمى للشعب السوفيتي ضد ألمانيا النازية ( 1941 - 1945) أودت بحياة نحو 26 مليون سوفيتي.

المصدر: إر تي