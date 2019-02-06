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روسيا تختبر تقنيات فائقة للطائرات الكهربائية!

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر تقنيات فائقة للطائرات الكهربائية!
fpi.gov.ru
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أعلن المركز الوطني لأبحاث الطيران في روسيا أن خبراءه نجحوا في اختبار محركات كهربائية ستركب على الطائرات مستقبلا.

وأوضح بيان صادر عن المركز أن التجارب الأخيرة التي أجراها الخبراء، شملت محركات كهربائية غير مسبوقة مزودة بتقنيات لنقل الطاقة بقدرات فائقة، وتتحمل درجات حرارة عالية قد يسببها تيار كهربائي بقوة 500 كيلوواط.

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وأشار القائمون على التجارب إلى أن استخدام مثل هذا النوع من التقنيات، سيقلل كثيرا من أوزان المحركات، ويمكن في المستقبل من إطلاق طائرات كهربائية بقدرات أكبر بكثير من تلك الموجودة حاليا.

ويتبنى مشروع تطوير هذا النوع الجديد من المحركات المركز الوطني الروسي لأبحاث الطيران مع الجمعية الروسية للعلوم المتقدمة، في إطار خطة لإطلاق طائرات مدنية كهربائية تضاهي بقدراتها الطائرات العاملة بالوقود.

المصدر: فيستي

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