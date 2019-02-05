علماء روس يخترعون زجاجا مضادا للرصاص غير مسبوق (فيديو)

اخترع علماء روس متخصصون في صناعات الدفاع، من مدينة بطرسبورغ، مركبا من الألياف الزجاجية ذا مواصفات فريدة وغير مسبوقة.

وحمل المركب الجديد إسم "أنتيفزلوم+" (مضاد للكسر)، وسوف يبدأ إنتاجه على نطاق صناعي في مصانع المواد الخاصة. ونشر على موقع يوتيوب فيديو للتجارب التي أجريت على هذا النوع الفريد من الزجاج.

ويبدو في الفيديو كيف يتحمل الزجاج عددا من الضربات بعزم مختلف، وعن مسافات وبأثقال وأشكال مختلفة، حيث يصمد هذا الزجاج أمام أثقال تصل إلى 5 أطنان، تتحرك نحوه بسرعة 15 كم/س.

وبالمقارنة مع فئة "P8B" من الزجاج المضاد للكسر، الذي تعتمده المواصفات القياسية الروسية "الغوست"، ويحمل رقم 30826- لعام 2014، والذي يتحمل حتى 70 طرقة باستخدام المطارق والبلطات، فإن الخبراء يؤكّدون أن الزجاج الجديد لا يتحمل هذه الضربات فحسب، بل إن التجارب العملية أثبتت أن تلك الأدوات "عاجزة حتى عن إحداث شروخ به".

المصدر: زاشيشات روسيا