"غوغل" تهب على عجل لوقف نشاطات تطبيقات إباحية ماكرة!

قررت شركة "غوغل" الأمريكية التحرك بصورة عاجلة لمواجهة انتشار ما وُصف بتطبيقات خبيثة تروج لصور إباحية.

وكُشف أن تلك التطبيقات التي تم حذفها من "غوغل بلاي" هي: "بيوتي كاميرا"، و"برو بيوتي كاميرا"، و"هوريزونتال بيوتي".

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وأفيد في هذا الشأن بأن هذه التطبيقات تروّج لإعلانات إباحية عند فتح أي مستخدم لها، ما يجعل البعض يقوم بتحميل تلك الإعلانات على الهاتف، دون أن يدري أنها تحتوي على برمجيات خبيثة تساهم في اختراق بياناته الشخصية والبنكية.

وترتكز هذه البرمجيات الخبيثة على تقنية "التصيد الاحتيالي"، في سعيها للحصول على المعلومات الشخصية للمستخدمين، والتي من أبرزها الحصول على الصور الخاصة بأي مستخدم للهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد".

وتتسلح البرمجيات الخبيثة بحيلة ماكرة، إذ تطالب المستخدم بتحميل تحديث جديد للتطبيق، مغرية إياه بالتمتع بمزايا جديدة، إلا أن هذا تحديث زائف، يمكّن قراصنة الإنترنت من سرقة كل بيانات وصور المستخدم.

وطلبت شركة "غوغل" من جميع المستخدمين إلغاء تثبيت تلك التطبيقات، وحثتهم على التحقق مما تطلبه البرامج لتجنب الوقوع في حبائل برمجيات مزيفة مستقبلا.

المصدر: i24NEWS