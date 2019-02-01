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الأحداث الأكثر "جنونا" التي اجتاحت الولايات المتحدة بسبب الدوامة القطبية

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Reuters Aaron Harris
الأحداث الأكثر "جنونا" التي اجتاحت الولايات المتحدة بسبب الدوامة القطبية
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أدت "الدوامة القطبية" التي اجتاحت الولايات المتحدة إلى بلوغ مرحلة قياسية من التجمد، إلى جانب الرياح والثلوج التي صاحبتها.

وأطلقت "الدوامة القطبية" العنان لوقوع أحداث فظيعة في جميع أنحاء البلاد، حتى في المدن التي اعتادت على البرد، حيث دفع البرد القطبي بعض المدن إلى طريق مسدود، مع إلغاء الكثير من الرحلات الجوية في الغرب والوسط، وإيقاف رحلات القطارات وإغلاق المدارس وتعطيل التسليم البريدي، وأعلنت ثلاث ولايات على الأقل، وهي ميشيغان وإلينوي وويسكونسن حالة طوارئ يومي الأربعاء والخميس.

وتزامنا مع هذه الموجة من الصقيع، جمعت RT بعض الأحداث الأكثر جنونا التي شهدتها أمريكا خلال هذه الفترة.

- إحراق قضبان سكك الحديد في شيكاغو لمنعها من التجمد، ما يتيح استمرار عمل القطارات التي تستخدم وقود الديزل، وفقا لمدير الهندسة في شركة "ميترا"، جون ماير.

- تجمدت بحيرة مشيغان بالكامل خلال انخفاض درجات الحرارة، وكانت شيكاغو في ثاني أبرد أيامها على الإطلاق، وكانت أكثر برودة من سيبيريا، والدائرة القطبية الشمالية وحتى المريخ.

- "زلازل الصقيع"، وهي طفرات ناجمة عن التجمد المفاجئ والتوسع في المياه الجوفية، والتي أحدثت ظاهرة أذهلت سكان شيكاغو.

- كان الطقس أكثر برودة في ولاية مينيسوتا، حيث حثت شركة الطاقة "Xcel" العملاء على خفض درجات الحرارة في المباني، رغم انخفاض درجات الحرارة في الهواء الطلق.

وانفجر خزان مياه في بلدة "وايت بير"، يوم الأربعاء، بعد أن تجمدت الأنابيب، فضلا عن انفجار أنابيب المياه في العديد من المباني.

- شكل البرد المفاجئ بطبيعة الحال كارثة لحركة المرور، حيث وقع اصطدام بين مجموعة مكونة من 21 سيارة على الطريق السريع، خارج باتافيا في نيويورك بينها سيارة لشرطة الولاية.

- اشتعل مصنع "Marcal Factory" في نيوجيرسي لإنتاج المناديل الورقية مثل علبة ثقاب، وأجبرت درجات الحرارة المنخفضة للغاية مفاعلين نوويين على الخروج من الخدمة.

وأدت الدوامة القطبية إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص بحلول يوم الخميس، مع سقوط العديد من الضحايا بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم. وعلى الرغم من أن ما حدث كان خطيرا، إلا أن الكثيرين وجدوا طريقة للحفاظ على حس الفكاهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من البرد المنهك.

المصدر: RT

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