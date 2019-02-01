الأحداث الأكثر "جنونا" التي اجتاحت الولايات المتحدة بسبب الدوامة القطبية

أدت "الدوامة القطبية" التي اجتاحت الولايات المتحدة إلى بلوغ مرحلة قياسية من التجمد، إلى جانب الرياح والثلوج التي صاحبتها.

وأطلقت "الدوامة القطبية" العنان لوقوع أحداث فظيعة في جميع أنحاء البلاد، حتى في المدن التي اعتادت على البرد، حيث دفع البرد القطبي بعض المدن إلى طريق مسدود، مع إلغاء الكثير من الرحلات الجوية في الغرب والوسط، وإيقاف رحلات القطارات وإغلاق المدارس وتعطيل التسليم البريدي، وأعلنت ثلاث ولايات على الأقل، وهي ميشيغان وإلينوي وويسكونسن حالة طوارئ يومي الأربعاء والخميس.

وتزامنا مع هذه الموجة من الصقيع، جمعت RT بعض الأحداث الأكثر جنونا التي شهدتها أمريكا خلال هذه الفترة.

It’s so cold in Chicago, crews had to set fire to commuter rail tracks to keep the trains moving smoothly. https://t.co/YsCjTNIMhepic.twitter.com/j0ej5C0PAl — ABC News (@ABC) January 30, 2019

As Chicago battles brutal cold, gas-fired switch heaters on the train rails keep the ice and snow off the switches: https://t.co/eRbwhznw2Ppic.twitter.com/0CaKLVuUYD — ABC News (@ABC) January 30, 2019

- إحراق قضبان سكك الحديد في شيكاغو لمنعها من التجمد، ما يتيح استمرار عمل القطارات التي تستخدم وقود الديزل، وفقا لمدير الهندسة في شركة "ميترا"، جون ماير.

- تجمدت بحيرة مشيغان بالكامل خلال انخفاض درجات الحرارة، وكانت شيكاغو في ثاني أبرد أيامها على الإطلاق، وكانت أكثر برودة من سيبيريا، والدائرة القطبية الشمالية وحتى المريخ.

My brother was on one of the few flights into Chicago this morning. He took this photo of frozen Lake Michigan from the plane. pic.twitter.com/cS8XRCTPQV — David Funk (@DavidPFunk) January 30, 2019

- "زلازل الصقيع"، وهي طفرات ناجمة عن التجمد المفاجئ والتوسع في المياه الجوفية، والتي أحدثت ظاهرة أذهلت سكان شيكاغو.

- كان الطقس أكثر برودة في ولاية مينيسوتا، حيث حثت شركة الطاقة "Xcel" العملاء على خفض درجات الحرارة في المباني، رغم انخفاض درجات الحرارة في الهواء الطلق.

Dunno what a frost quake is but but ice tsunami is creepy! pic.twitter.com/FdoR3j6O0e — objkshn (@objkshn) January 30, 2019

وانفجر خزان مياه في بلدة "وايت بير"، يوم الأربعاء، بعد أن تجمدت الأنابيب، فضلا عن انفجار أنابيب المياه في العديد من المباني.

- شكل البرد المفاجئ بطبيعة الحال كارثة لحركة المرور، حيث وقع اصطدام بين مجموعة مكونة من 21 سيارة على الطريق السريع، خارج باتافيا في نيويورك بينها سيارة لشرطة الولاية.

State Police are on the scene and investigating a multiple vehicle crash on the Thruway near Batavia. More than 20 vehicles, including a state police vehicle, were involved in the crash. pic.twitter.com/5cJV9XTnJh — NewYorkStatePolice (@nyspolice) January 30, 2019

- اشتعل مصنع "Marcal Factory" في نيوجيرسي لإنتاج المناديل الورقية مثل علبة ثقاب، وأجبرت درجات الحرارة المنخفضة للغاية مفاعلين نوويين على الخروج من الخدمة.

وأدت الدوامة القطبية إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص بحلول يوم الخميس، مع سقوط العديد من الضحايا بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم. وعلى الرغم من أن ما حدث كان خطيرا، إلا أن الكثيرين وجدوا طريقة للحفاظ على حس الفكاهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من البرد المنهك.

You'll never guess who is seizing on life-threatening cold weather in the U.S. to fear-monger about... Russia! pic.twitter.com/deo2H4SBBQ — Aaron Maté (@aaronjmate) January 31, 2019

It's actually happened! Day Two of Polar Vortex 2019...and Hell IS frozen over! pic.twitter.com/lmqPrBCcaG — Robert Mihaly (@RobertMihaly1) January 31, 2019

المصدر: RT