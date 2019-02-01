فرنسا طورت منظومات متطورة لركن السيارات

استعرضت شركة "Stanley Robotics" الفرنسية منظومة روبوتية متطورة، تعمل على تنظيم ركن السيارات في المواقف المخصصة لها في المطارات الكبيرة.

وتضم المنظومة روبوتات ذاتية التوجيه مزودة بقواعد خاصة، قادرة على حمل السيارات ونقلها إلى أماكن ركنها لتتوزع بشكل منظم وتشغل أقل قدر ممكن من المساحة، ما يسمح بركن عدد كبير من السيارات في مواقف المطارات التي تشهد ازدحاما كبيرا عادة.

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وتعمل المنظومة وفق آلية دقيقة وغير مسبوقة، حيث يقترب سائق السيارة من مرآب سيارات خاص لتلتقط كاميرات المنظومة أرقام لوحة سيارته وتسجلها في نظامها الإلكتروني، من ثم يقترب روبوت من السيارة ويحملها ليركنها في مكان محدد، وعند عودة صاحب السيارة من السفر تقوم الروبوتات بعملية عكسية، وتجلب له سيارته ليركبها ويغادر مواقف المطار.

وأوضحت الشركة المصنعة لهذه التقنية أنها اختبرتها في مطار شارل ديغول الفرنسي الشهير، ووقعت عقودا مبدئية لاختبارها في أحد مطارات لندن في أغسطس المقبل.

المصدر: فيستي