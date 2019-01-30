 
مباشر

كم من الوقت تحتاج روسيا لإنتاج قاذفة قنابل واعدة؟

العلوم والتكنولوجيا

كم من الوقت تحتاج روسيا لإنتاج قاذفة قنابل واعدة؟
Globallookpress Geduldig/Arco Images GmbH
طائرة "تو-22" السوفيتية الفرط صوتية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ldvc

صرح المدير العام لشركة "توبوليف لصناعة الطائرات، ألكسندر كونيوخوف، بأن إنتاج قاذفة قنابل روسية واعدة يتطلب من خمس إلى سبع سنوات.

إقرأ المزيد
مجسم طائرة "بوسلانيك"
روسيا تبدأ تصنيع أول نموذج من قاذفة "بوسلانيك" الاستراتيجية

وقال كونيوخوف إن الفترة اللازمة لظهور "المنتج 80" (مجمع الطائرات المستقبلية بعيدة المدى) يعادل الفترة التي احتاجها الاتحاد السوفيتي لإنتاج طائرة "تو-144" التي تفوق سرعة الصوت، مشيرا إلى أن هذه الطائرة صممت وأنتجت خلال خمس سنوات.

يذكر أن الحديث عن تصميم هذه الطائرة بدأ في نوفمبر عام 2018. وقبلها، أعلن عن استخدام تقنية الشبح في إنتاج هذه الطائرات التي تسمح بجعلها مخفية عن الرادارات.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. "مخزن الاستخبارات السعودية" بندر بن سلطان يتحدث بعد صمت طويل