كم من الوقت تحتاج روسيا لإنتاج قاذفة قنابل واعدة؟

صرح المدير العام لشركة "توبوليف لصناعة الطائرات، ألكسندر كونيوخوف، بأن إنتاج قاذفة قنابل روسية واعدة يتطلب من خمس إلى سبع سنوات.

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وقال كونيوخوف إن الفترة اللازمة لظهور "المنتج 80" (مجمع الطائرات المستقبلية بعيدة المدى) يعادل الفترة التي احتاجها الاتحاد السوفيتي لإنتاج طائرة "تو-144" التي تفوق سرعة الصوت، مشيرا إلى أن هذه الطائرة صممت وأنتجت خلال خمس سنوات.

يذكر أن الحديث عن تصميم هذه الطائرة بدأ في نوفمبر عام 2018. وقبلها، أعلن عن استخدام تقنية الشبح في إنتاج هذه الطائرات التي تسمح بجعلها مخفية عن الرادارات.

المصدر: لينتا. رو