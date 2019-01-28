الصين تختبر "قاتل حاملات الطائرات" الباليستي! (فيديو)

تداولت صفحات الإنترنت شريط فيديو يظهر اختبار الصين لصاروخ "DF-26" الباليستي الجديد متوسط المدى.

وأشارت منظمة اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS) إلى أن "إحدى منصات إطلاق هذه الصواريخ التي اختبرتها الصين مؤخرا، تقع في منطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين".

ويقدر الخبراء مدى هذا النوع الجديد من الصواريخ بـ 4000 كلم، أي أن بإمكان الصين استخدامه لضرب جزيرة غوام في المحيط الهادئ على سبيل المثال، والتي تقع فيها قواعد عسكرية استراتيجية تابعة للولايات المتحدة، لذا أطلقت بعض وسائل الإعلام الصينية على الصاروخ اسم "Guam Killer"، أو "قاتل حاملات الطائرات" كونه قد يستخدم في تدمير حاملات طائرات العدو إن لزم الأمر.

المصدر: لينتا. رو