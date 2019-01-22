أطباء روس يختبرون جهازا للتواصل بقوة التفكير

أعلن المدير التنفيذي لقطاع تحالف الصناعة في المبادرة الوطنية للتكنولوجيا، ألكسندر سيميونوف، أن الأطباء يختبرون جهازا يسمح للمصابين بجلطة دماغية باستخدام الكمبيوتر بقوة التفكير.

وقال سيميونوف إن مشروع "Neurochat" الذي صممه مبتكرون روس، يعد مجمع برامج وأجهزة وسماعات رأس وواجهة بينية خاصة. وتوضع السماعة اللاسلكية مع أقطاب كهربائية على رأس مريض، وعندما يركز على الحرف المطلوب في مصفوفة الحروف الظاهرة على الشاشة، يمكنه كتابة النص الذي يريده. ويمكن تثبيت هذا الجهاز على السرير أو الكرسي المتحرك الذي يستخدمه المريض، ليصبح بإمكانه التواصل مع الأشخاص من حوله أو عبر شبكة الإنترنت.

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وأشار سيميونوف إلى أن هذا الجهاز حصل على جائزة "CES Asia"، باعتباره أحد الأجهزة المهمة والواعدة. وأضاف قائلا: "نخطط لعرض الجهاز في مؤتمر European Neuro Convention الذي سيعقد في إنجلترا نهاية شهر مارس المقبل".

واختتم سيميونوف حديثه بالقول، إن مئات النسخ من هذا الجهاز أرسلت إلى جميع مراكز إعادة التأهيل الروسية لاختبارها. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج المتسلسل للجهاز نهاية الربيع وبداية صيف السنة الجارية.

المصدر: نوفوستي