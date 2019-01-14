مهندسون روس يستخدمون مواد جديدة "تخفي" الطائرات

استخدم المهندسون الروس مادة جديدة من شأنها أن تزيد بنسبة 30% من تخفي طائرتي "سو-57" من الجيل الخامس و"تو-160" الاستراتيجية المطورة عن الرادارات.

وأعلن مصدر في مؤسسة "روس تيخ" الروسية الحكومية أن المادة المشكلة الجديدة التي ستغطي قمرة القيادة الزجاجية للطائرات، ستزيد من قدرتها على امتصاص موجات الرادار ضعفا، ما يؤدي إلى زيادة تخفي الطائرة عن الرادارات المعادية بنسبة 30%، فضلا عن حماية الطيار من تأثير الأشعة فوق البنفسجية والحرارية وغيرها من العوامل السلبية الضارة.

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وعلى سبيل المثال، فإن الغطاء الرفيع الذي يغطي قمرة القيادة يخفض من حرارة أشعة الشمس بمقدار 3 مرات. أما تأثير الموجات فوق البنفسجية، فينخفض بمقدار 6 مرات. ويتمثل الغطاء في طبقة رفيعة بسماكة 70-90 نانومترا، تتكون من أكيسد معادن مختلفة.

وكان رئيس إدارة الأسلحة والذخائر في مؤسسة "روس تيخ"، سيرغي أبراموف، قد أعلن في وقت سابق أن استخدام الغطاء الواقي الخاص في طائرتي "سو-57" من الجيل الخامس و"تو-160" المطورة، سمح بتخفيض وزن زجاج قمرة القيادة بمقدار النصف.

المصدر: تاس