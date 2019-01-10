قاطرة سوفيتية قديمة "تسعف" قاطرة أمريكية حديثة في أوكرانيا!

لجأ العاملون في السكك الحديد الأوكرانية إلى استقدام قاطرة سوفيتية لمساعدة قاطرة ديزل أمريكية موردة حديثا إلى أوكرانيا، علقت في ‏أحد أقسام السكك الحديد. ‏

وكتب وزير البنية التحتية السابق في أوكرانيا، ألكسندر كافا: "وفقا لتقرير مؤسسة سلامة النقل الأوكرانية، فقد توقفت قاطرة النقل الأمريكية (General Electric تي إي 33 آ إس) عن العمل، على الرغم من سمعتها الرائعة ولم تستطع جر قطار يزن 3768 طنا فقط في المنطقة الواقعة بين فولنوفاخا وكاميش زوريا. لذلك تم إرسال قاطرة سوفيتية قديمة (تي 2 إي 116)، أنتجت منذ 37 عاما في مصنع لوغانسك للقاطرات".

وتستطيع قاطرات "تي 2 إي 116" السوفيتية، وفقا لكافا، جر قطار بوزن 4.5 ألف طن في هذا المقطع من سكك الحديد. ومن الجدير بالذكر أن هذه القاطرات تستطيع جر حمولة يصل وزنها لأكثر من 6 آلاف طن بحالتها الطبيعية، وهذا ما يفوق أداء المنتج الأمريكي، بحسب الوزير الأوكراني السابق.

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وأضاف كافا قائلا: "وبهذا الشكل، من أجل نقل نفس الكمية من البضائع كان ينقلها القطار السوفيتي القديم، في قسم (فولنوفاخا وكاميش زوريا) للسكك الحديد، هناك حاجة إلى المزيد من قاطرات (General Electric تي إي 33 آ إس)، وإلى المزيد من عدد الرحلات أيضا قياسا بما كانت تقوم به قطارات (تي 2 إي 116) السوفيتية، وهذا يتطلب أيضا مجموعات إضافية من فرق العمل للرحلات الإضافية، ما يوضح عدم فعالية القاطرات الأمريكية".

وأبرم عقد توريد القاطرات الأمريكية وصيانتها لأمد طويل، العام الماضي، وتم التعاقد لشراء 30 قاطرة منها، سعر الواحدة 4.68 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي