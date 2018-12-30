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ألمانيا تمنح الضوء الأخضر لمشروع النفق المائي بينها وبين الدنمارك

العلوم والتكنولوجيا

ألمانيا تمنح الضوء الأخضر لمشروع النفق المائي بينها وبين الدنمارك
youtube/RambollGroup
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وافقت السلطات الألمانية، يوم الجمعة 28 ديسمبر 2019، على مشروع النفق المائي الذي سيربطها بالدنمارك.

ويبلغ طول هذا النفق الذي صمم ليكون مغمورا تحت الماء 19 كلم، ومن المفترض أن يربط بين جزيرتي فيهمارن الألمانية ولولاند الدنماركية، ويحوي مسارين للسكك الحديد، وطريقا سريعا بأربعة مسارب للسيارات.

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ومن المفترض أن ينتهي بناء النفق عام 2024، بتكلفة تصل إلى 8 مليارات دولار، ليشكل وسيلة تمكن الناس من التنقل بين البلدين بالسيارة في ظرف 10 دقائق فقط، وبالقطار خلال 7 دقائق.

وتكمن أهمية هذا النفق في أنه سيصبح أطول نفق مغمور في العالم مخصص لحركة السيارات والقطارات، وثاني أعمق نفق مغمور في العالم يبنى من الخرسانة الإسمنتية.

المصدر: لايف. رو

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