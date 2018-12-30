الشرطة الروسية تتزود بوسائل حديثة لمكافحة الدرونات

ذكرت مصادر في وزارة الداخلية الروسية أن قوات الشرطة في البلاد ستتزود بوسائل حديثة للتصدي للدرونات المشبوهة، التي ستتواجد بالقرب من المتنزهات العامة والمنشآت الحكومية والعسكرية.

وتستخدم طائرات مسيرة في مقدمة تلك الوسائل، تتراوح أوزانها ما بين 1 و16 كلغ، وستعمل على تتبع وعرقلة حركة الدرونات المشبوهة وتعطيلها في الجو.

youtube/Lazarev Tactical

أما التقنية الثانية التي ستحصل عليها الشرطة، فهي بنادق "بيشال" الإلكترونية، التي تزن 3 كيلوغرامات، وبإمكانها اكتشاف إشارات الدرونات والطائرات المسيرة وإسكات حركتها على مدى يصل إلى 2000 متر، وتعمل في مجال ترددات يتراوح ما بين 600 إلى 6000 ميغاهيرتز.

nstarikov.ru

كما ستحصل الشرطة على منظومة "تاران" التي تستخدم للرصد والتشويش على إشارات الدرونات، وتعمل بمدى يصل إلى 1000 متر.

المصدر: فيستي