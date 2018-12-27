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أشهر مقاتلات الجيش الأمريكي تحلق في سرب واحد! (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

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تداول عشاق الطيران شريط فيديو يظهر تحليق 5 من أشهر المقاتلات الأمريكية مجتمعة في سرب واحد.

والتقط الفيديو أثناء تدريبات "السماء البرتقالية" التي أجراها سلاح الجو الأمريكي في نيفادا وكاليفورنيا مؤخرا، ويظهر كيف تحلق مقاتلات "F-15 وF-16 وF-18 وF-22 وF-35" في سرب واحد بشكل متناسق.

كما شاركت في هذه التدريبات أيضا قاذفات "B-52" و"B-2" و"B-1" بالإضافة إلى طائرات "KC-135" و"KC-10" الأمريكية، لتتدرب معا على مختلف العمليات الجوية.

وتجري القوات الجوية الأمريكية دوريا مثل هذه التدريبات لتحسين أداء طياريها، واختبار قدرة المقاتلات على القيام بمهام مختلفة ضمن الأسراب الجوية.

المصدر: لينتا. رو

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