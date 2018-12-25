أجهزة التحقيق الروسية تتسلم عينات من "سويوز" المثقوبة

أفاد ناطق باسم شركة "روس كوسموس"، في حديث أدلى به في 24 ديسمبر لوكالة "تاس"، بأن أجهزة التحقيق الروسية تسلمت عينات مأخوذة من ثقب في مركبة "سويوز-إم إس-09" الروسية.

كما تسلمت أجهزة التحقيق من رائد الفضاء، سيرغي بروكوبييف، الذي عاد إلى الأرض بعد انتهاء بعثته الفضائية، عينات أخذها من الأجهزة المضادة للنيازك في تلك المركبة.

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وقال الناطق إن أجهزة التحقيق بدأت دراسة المواد التي وصلت من مركبة "سويوز-إم إس-09" التي اكتشف فيه ثقب مجهول المنشأ.

يذكر أن العينات نقلت إلى موسكو بعد هبوط الكبسولة التابعة لمركبة "سويوز-إم إس-09" على الأرض في كازاخستان، يوم 20 ديسمبر الجاري. أما قسم الخدمات للمركبة، والذي اكتشف فيه الثقب، فقد انفصل عن الكبسولة بعد انفصالها عن المحطة الفضائية الدولية واحترق في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي.

وكان مصدر في أجهزة الأمن الروسية قد صرح في وقت سابق لوكالة "تاس" الروسية بأن عملية دراسة العينات ستستغرق ما لا يقل عن 72 ساعة.

المصدر: تاس