طباعة يد يمكنها العزف على البيانو!

صمم علماء من جامعة كامبريدج يدا على شاكلة اليد البشرية، وقاموا بإنتاجها باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وتفيد مجلة "Science Robotics" بأن الفريق العلمي برئاسة فومبيا إيدا، طبع هذه اليد على طابعة ثلاثية الأبعاد تتكون من أجزاء صلبة تحاكي العظام، وأخرى لينة تلعب دور الأربطة، مع عدم وجود أجزاء تحاكي العضلات والغضاريف، وتتحرك من منطقة الرسغ فقط.

إقرأ المزيد

وتقول جوزفين هيوز معدة المقال في المجلة: "يسمح التصميم الميكانيكي لليد بالتحرك على أوسع نطاق، بتكاليف تحكم منخفضة. كنا نريد معرفة كم حركة يمكننا الحصول عليها بمساعدة الميكانيكا فقط".

وتضيف هيوز أن "العزف على البيانو هو اختبار مثالي لمثل هذه الأنظمة، لأنها مهمة معقدة ودقيقة وتتطلب مجموعة حركات كبيرة للعزف في أنماط مختلفة".

ومثل هذه اليد قد تكون مفيدة للروبوتات ليس فقط بسبب انخفاض كمية الطاقة التي تستهلكها، بل وسهولة التحكم بمثل هذه الأنظمة، مقارنة بتلك التي فيها مجموعة "عضلات" مستقلة. كما يمكن الاستفادة من هذه اليد في دراسة آلية جسم الإنسان، لأنها صورة طبق الأصل لعظام اليد البشرية.

المصدر: نوفوستي