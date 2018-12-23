5 تقنيات روسية لتطبيق مشروع "المدينة الذكية"

شهدت روسيا إطلاق أول مشروع في مجال "المدينة الذكية"، وذلك على أساس مقياس مطبق في إنترنت الأشياء، وتم تطبيق المشروع أولا في مدينة أرسك الروسية.

وتتاح لسكان مدينة أرسك الروسية منذ الآن فرصة لإيجاد مكان في موقف السيارات وفحص قراءات العدادات والاطلاع على كثافة المواد الضارة في الجو. وقامت شركة "إم تي إس" الروسية بتطبيق تلك الحلول الرقمية، ويخطط لأن يشمل المشروع البلاد كلها لاحقا في إطار تحقيق برنامج "الاقتصاد الرقمي" الحكومي. ويتم تطبيق تقنيات متطورة في المدينة، تتمثل في:

1- تعد العدادات الذكية جزءا لا يتجزأ من أي "مدينة ذكية". ومن شأنها أن تخلص السكان من ضرورة أخذ قراءات عدادات الكهرباء والماء، حيث يمكن تحقيق ذلك عن بعد وإرسال القراءة إلى حساب شركة تتولى إدارة أمور الإسكان في المنزل أو العمارة أو الوحدة السكنية. أما المستخدم، فتمكنه متابعة المدفوعات على موقع خاص.

2- مراقبة أماكن شاغرة في مواقف السيارات بدلا من الدوران بحثا عن مكان شاغر. ويسمح هذا الموقف الذكي للسيارات بتشغيل كاميرات إنترنت ترسل معلومات عن أماكن شاغرة في موقف السيارات إلى تطبيق خاص، يراقبه سائق السيارة من ساكني المنزل أو موظفي المكتب أو زبائن المتجر.

3- ترسل كاميرات ذكية مركبة في مداخل المنازل إشارات للشرطة. وتقوم الكاميرات الخاصة بالتعرف على وجوه القادمين والمغادرين وترسل معلومات التعرف إلى مخادم خاصة. أما البرنامج الخاص المرتبط بها، فيعالج المعلومات، وفي حال اكتشاف شخص مطلوب للشرطة، فإنه يرسل معلومات كاملة عنه لأجهزة الأمن.

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4- مراقبة حالة حاويات النفايات بغية الحيلولة دون امتلائها. وتقوم كاميرا الفيديو المنصوبة فوق حاويات النفايات برصدها ليلا ونهارا. وفي حال امتلاء أي حاوية، ترسل الكاميرا إشارة إلى إدارة نقل النفايات.

5- مراقبة البيئة، حيث تجمع المستشعرات الموصولة بشبكة "المدينة الذكية" معلومات عن درجة الحرارة والرطوبة وضغط الجو وكمية ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين ونسبة الضجيج، الأمر الذي يجعل ساكني المنزل يشعرون بأنهم يمتلكون محطة للأرصاد الجوية، حيث يمكن أن يتلقوا معلومات عن العوامل الضارة للصحة.

أما أنظمة مراقبة البيئة في مداخل العمارات والسراديب، فتستخدم غالبا في المدن حيث تتوفر فيها مرافق إنتاجية كبيرة.

وقال ناطق باسم شركة "إم تي إس" المطبقة لتكنولوجيا "المدينة الذكية" في مدينة آرسك الروسية، إن تكنولوجيا الشركة محمية من الهجمات الإلكترونية، ويمكن أن تعمل 10 أعوام دون انقطاع.

المصدر: تاس