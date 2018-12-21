روسيا تصنع جيلا جديدا من قاذفاتها الاستراتيجية

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن مصنع قازان للطائرات بدأ بإنتاج الجيل الجديد من قاذفات "تو-160" الاستراتيجية.

وأشار المسؤول إلى أن "العمل في المصنع يجري الآن على إنتاج أول بضع طائرات معدلة، وبعد نجاح الاختبارات الأولى لها، سيتخذ قرار ببدء إنتاجها صناعيا بأعداد كبيرة".

وتأتي تصريحات كريفوروتشكو مؤكدة لتصريحات نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، والذي أكد أن الجيل القادم من هذه القاذفات سيحمل اسم "تو-160 إم 2 إم"، حيث ستكون أكثر فاعلية من النسخ الحالية بمعدل 60%، وستزود بمنظومات رادارية حديثة وأجهزة توجيه عالية الدقة، والأهم من ذلك أنها ستطلى بمواد خاصة تجعل منها طائرات شبح غير مرئية من قبل رادارات العدو.

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ويمكن لقاذفات "تو-160" الحالية التحليق لمسافات تزيد عن 8000 كلم، ونقل 40 طنا من الذخائر المتنوعة مثل الصواريخ المجنحة "Х 101" و"Х 555"، وأنواع مختلفة من القنابل الموجهة والعنقودية والصواريخ المزودة برؤوس نووية.

المصدر: لايف. رو