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نائب رئيس الوزراء الروسي: استخدمنا منظومة "إسكندر-إم" في سوريا

العلوم والتكنولوجيا

نائب رئيس الوزراء الروسي: استخدمنا منظومة
RIA Mikail Voznesenski
منظومة "إسكندر - أم"
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، استخدام منظومة "إسكندر-إم" الصاروخية في المعارك ضد الإرهابين في سوريا.

وأشار بوريسوف إلى أن منظومة "إسكندر-إم" الصاروخية التكتيكية أكدت فاعليتها، كما أثبتت راجمتا الصواريخ "تورنادو" و"سميرتش" قدراتهما القتالية.

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وذكر بوريسوف أن الخبراء العسكريين الروس قاموا بتحليل كل الملاحظات والسلبيات التي سجلت عند الاستخدام القتالي للمنظومات المذكورة. وقد تم التغلب عليها بشكل سريع. وعلاوة على ذلك، تم تحديد خطوات عملية لرفع فاعلية السلاح الروسي.

وقد نقلت منظومة "إسكندر-إم" إلى سوريا بطائرات النقل العسكري، ما أكد قابليتها للمناورة وللنقل جوا.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، زار سوريا في 13 و14 ديسمبر الجاري، حيث استقبله الرئيس السوري بشار الأسد.

المصدر: سلاح روسيا

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