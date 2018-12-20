سفينة بحث وإنقاذ روسية حديثة تنفذ أول رحلاتها البحرية

باشر مصنع "زفيوزدوتشكا" الروسي للسفن بتحقيق برنامج اختبار سفينة "الأكاديمي ألكسندروف" للبحث والإنقاذ من مشروع "20183".

وقامت السفينة، في 15 ديسمبر الجاري، بأول رحلة بحرية لها. ويتعين عليها خلال تنفيذ برنامج اختبارها في المصنع أن تقوم بعدة رحلات بحرية، بما في ذلك في منطقة القطب الشمالي التي تتميز بسماكة الجليد في بحارها. أما الرحلة البحرية الأولى فتستغرق 10 أيام فقط.

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ويجري بناء السفينة في مصنع "زفيزدوتشكا" بطلب من وزارة الدفاع الروسية، منذ عام 2014. ويتوقع أن تسلم إلى وزارة الدفاع في الربع الثالث من عام 2019.

يذكر أن سفينة "الأكاديمي ألكسندروف" تخصص لإجراء أعمال البحث والإنقاذ وقطر السفن المستغيثة، وتنفيذ عمليات رفع السفن والزوارق وغيرها من المعدات الواقعة في قعر البحر، ودراسة المياه التي تعمل فيها السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية، ودراسة قعر البحر في المنطقة الاقتصادية الروسية.

وبلغت إزاحة السفينة 5800 طن، وسرعتها 14 عقدة بحرية، وطاقمها 70 فردا. وزودت السفينة بمعدات مساعدة كثيرة ورافعات خاصة. ويتوقع أن يجهز فيها موقع للمروحيات البحرية.

المصدر: سلاح روسيا