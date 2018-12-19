روسيا تسرع وتائر إنشاء المشاريع العسكرية

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، في حديث أدلى به لصحيفة "كوميرسانت"، أن بلاده تسرع وتائر إنشاء مشاريع البنية التحتية لقواتها المسلحة.

وأكد إيفانوف بناء ما يزيد عن 7000 مشروع عسكري مختلف، في عامي 2017-2018. كما بدأ بناء مشاريع معقدة مثل كاتدرائية القوات المسلحة الروسية في ضواحي موسكو ومجمع "إيرا" التقني في مدينة أنابا في جنوب روسيا، والمجمع العسكري البحري في بطرسبورغ.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي إن الوزارة تسيطر على سير عملية الإنشاء في كل المشاريع، بدءا من أول مرحلة وحتى اختتامها.

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وأوضح تيمور إيفانوف أن العامين المنصرمين شهدا إنشاء البنية التحتية ومنصات إطلاق صواريخ "يارس" الحديثة العابرة للقارات، ومنصات صواريخ "سارمات" المستقبلية الواعدة، فضلا عن رادارات ما وراء الأفق الحديثة الخارقة، التي بدأت في أداء مناوباتها في شمال وجنوب وشرق روسيا وأكدت جاهزيتها القتالية.

وأضاف إيفانوف قائلا: "أعيد إعمار 19 مطارا للقوات الجوية والفضائية وإنشاء 11 مشروعا مائيا تقنيا للقوات البحرية، فضلا عن إنشاء 23 مشروعا خاصا بالبنية التحتية الساحلية".

كما أشار المسؤول إلى أن برنامج تسليح الجيش الروسي يقضي بإنشاء نحو 10.5 ألف مشروع عسكري، في الفترة ما بين 2018 و2027.

المصدر: زاشيشات روسيا