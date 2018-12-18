تقرير أمريكي: الولايات المتحدة عاجزة أمام الأسلحة الروسية فرط الصوتية
Sputnik
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كشف تقرير ديوان الرقابة المالية الأمريكي عن عجز الولايات المتحدة عن تأمين الحماية اللازمة من الجيل الجديد للأسلحة الروسية والصينية فرط الصوتية.
ويشير التقرير إلى أن موسكو وبكين ركزتا اهتمامهما على الأسلحة الجديدة، لأن سرعتها وارتفاعها ومناورتها يمكن أن تلحق أضرارا كبيرة بمعظم عناصر منظومة الدرع الصاروخية.
كما أن التكنولوجيا الفرط صوتية يمكن استخدامها في تحديث الأسلحة التقليدية والصواريخ النووية بعيدة المدى. وقد اختتم المعدون تقريرهم بقولهم إنه "لا توجد أي تدابير مضادة" لتلك الأسلحة.
المصدر: لينتا. رو
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