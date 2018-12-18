أبرز 5 أسلحة ظهرت في الجيش البيلاروسي هذا العام

استعرض موقع "سلاح روسيا" قائمة بأبرز الأسلحة والآليات العسكرية التي تسلمها الجيش البيلاروسي عام 2018.

1- منظومة "R-934UM2" للحرب الإلكترونية:

تسلم الجيش البيلاروسي دفعة جديدة من منظومات "R-934UM2" المزودة بعربات وأنظمة رادارية، قادرة على التقاط وتحديد الإشارات اللاسلكية في نطاق 250 كلم.

وصنّعت هذه العربات بخبرات بيلاروسية، وتم تعديلها لتكون قادرة على التقاط الإشارات اللاسلكية لطائرات العدو وتحليلها والتشويش عليها وقت الحاجة.

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2- طائرات "ياك-130":

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، في أبريل الفائت، أنها اشترت 4 طائرات "ياك-130" صغيرة مخصصة لتدريب الطيارين على قيادة مختلف أنواع الطائرات الحربية، بما فيها طائرات الجيل الخامس. لكن الخبراء العسكريين يؤكدون أن التصميم الفريد لهذ الطائرات يجعلها قابلة للتسليح والقيام بمختلف المهام الجوية عند الحاجة.

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3- "تور-إم 2":

سلّمت شركة "ألماز أنتيي" الروسية في نوفمبر الفائت الجيش البيلاروسي دفعة من منظومات " تور-إم 2" الصاروخية المخصصة للدفاع الجوي، والتي تعد اليوم واحدة من أفضل منظومات الدفاع المحمولة على آليات، والقادرة على تصدي لمختلف الأهداف بما فيها المقاتلات الحربية والصواريخ والدرونات.

4- عربات "BTR-70MB1" المدرعة:

انضمت للجيش البيلاروسي، في أغسطس الفائت، 32 ناقلة جند من طراز "BTR-70MB1"، زودت بمحركات ديزل معدلة عن تلك الموجودة في "BTR-80"، قادرة على الوصول بها إلى سرعة 92 كلم، ومساعدتها على الحركة برشاقة في البر وحتى في الماء.

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5- دبابات "T-72B3":

تلقت قوات المدرعات في بيلاروس العام الجاري دفعات من دبابات "T-72B3" المعدلة، كان آخرها دفعة من 10 دبابات في نوفمبر الفائت، جاءت بمحركات بعزم 1130 حصانا، وأنظمة حماية ممتازة، وأنظمة توجيه وتصويب متطورة مزودة بشاشات جديدة.

المصدر: سلاح روسيا