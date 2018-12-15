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الصين تدخل حافلات ذاتية القيادة إلى أسطول النقل العام

العلوم والتكنولوجيا

الصين تدخل حافلات ذاتية القيادة إلى أسطول النقل العام
You-Tube: CGTN
الحافلة الذكية التي تقوم الصين باختبارها.
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بدأت الصين بتجربة أول حافلة ذاتية القيادة في شوارعها العامة، وتحديدا في مدينة تشيندو، في حين تعد الحافلة إحدى أكبر العربات الآلية حجما في عموم البلاد.

وتضم الحافلة الجديدة 14 مقعدا، وصممتها وطورتها شركة "سيتشوان" لصناعة الحافلات، إحدى الشركات الآسيوية البارزة في هذا المجال.

وبداية، ستدخل الحافلة الخدمة في مسارات محددة ضمن الحدائق والمواقع السياحية فقط، إلى أن تتخطى جميع اختباراتها بنجاح، حيث ستوظف حينها لنقل الركاب على نطاق أوسع من المدن الكبيرة.

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ولأن الحافلة ما تزال في مرحلة الاختبار، فإن سرعتها القصوى ما تزال محددة بـ 20 كم/ساعة، في حين يبلغ طولها قرابة 6 أمتار ويفوق عرضها المترين.

وفي تعليقهم على الخبر، أشار علماء تقنية صينيون إلى أن أهم تحد تواجهه الحافلة خلال الاختبارات، هو قدرتها على التكيف مع الطرقات المعقدة وكذلك الحالات الطارئة، كوقوع حوادث سير مفاجئة على سبيل المثال.

كما تجب الإشارة إلى أن الحافلة الجديدة طورت بالتعاون الوثيق مع جامعة "Southwest Jiaotong"، وتحديدا مع علماء كلية الهندسة والتصميم فيها.

المصدر: China Daily

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