"أوبر" تنوي استخدام الدرونات لإيصال الطعام لزبائنها

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة أوبر ستعتمد خدمة جديدة تستخدم فيها الدرونات لإيصال البضائع لزبائنها.

وتشير التسريبات إلى أن أوبر تدرس اعتماد ميزانية خاصة تبلغ قيمتها 120 مليون دولار لإضافة خدمات جديدة لزبائنها، ومن بينها خدمة جديدة ستضاف إلى تطبيق "Uber Eats" عام 2019، ستوفر إيصال الأطعمة للزبائن بالاعتماد على طائرات مسيرة صغيرة من دون طيار.

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وتأتي تلك التسريبات بعد تصريحات مدير أوبر، دارا خسروفشاهي، في شهر مايو، والتي قال فيها إن شركته تنوي تطوير ناقلات روبوتية، على الأغلب ستكون طائرات بدون طيار، لإيصال البضائع والأطعمة للزبائن في مدة تتراوح من 5 إلى 30 دقيقة فقط.

يذكر أن فكرة إيصال البضائع بالاعتماد على الدرونات لا تعتبر فكرة جديدة، فشركة أمازون لديها خدمة "Prime Air"، والتي عملت على تطويرها منذ العام 2013، وكذلك غوغل لديها خدمة مماثلة تدعى "Project Wing".

المصدر: فيستي