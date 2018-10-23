العثور على كهف ضخم لم تطأه قدم الإنسان من قبل (فيديو)

اكتشف فريق علمي صيني بريطاني مشترك كهفا ضخما في جنوب الصين، لم تعرفه البشرية من قبل.

وعثر على الكهف، وفقا للتلفزيون الحكومي الصيني، أسفل فوهة كارستية (هبوط أرضي أو فتحة مستديرة في سطح التكوينات الجيرية في مناطق الكارست، يترسب فيها الماء وتتكون نتيجة لعمليات الإذابة الكيميائية للصخور الكربونية)، في منطقة قوانغشي.

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ويقدر حجم الكهف بنحو 6.7 مليون متر مكعب، ويبلغ طوله حوالي 200 متر وعرضه 100 متر وبعمق 118 مترا.

ويأمل الخبراء في أن يساعد هذا الاكتشاف على دراسة التضاريس الكارستية بشكل أفضل في هذه المنطقة.

المصدر: نوفوستي