عرض كرسي ستيفن هوكينغ المتحرك في مزاد علني

ذكرت وكالة "Associated Press" أن مقتنيات تعود للعالم الشهير، ستيفن هوكينغ، ستعرض قريبا للبيع في مزاد علني.

وأوضح موقع الوكالة أن دار "Christie's" للمزادات، ستعرض 22 قطعة من مقتنيات هوكينغ للبيع، من ضمنها كتب وأعمال علمية وجوائز حصل عليها العالم خلال حياته.

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ومن أبرز المقتنيات المعروضة للبيع أيضا، أحد الكراسي المتحركة التي كان يتنقل عليها هوكينغ قبل وفاته، والذي من المنتظر أن يطرح بسعر مبدأي يتراوح ما بين 13 و19.5 ألف دولار.

كما ستعرض للبيع إحدى النسخ الخمس الأصلية من أطروحة "كيفية توسع الكون" التي قدمها هوكينغ، بسعر يقدر ما بين 135 و195 ألف دولار.

المصدر: لايف. رو