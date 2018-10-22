إيلون موسك يعلن عن موعد افتتاح نفق لوس أنجلوس

أعلن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون موسك، عن موعد افتتاح نفق السيارات السريع الذي حفره تحت الأرض بالقرب من لوس أنجلوس.

وفي حسابه على تويتر، أكد موسك أن افتتاح النفق سيتم في 10 ديسمبر المقبل، ليبدأ النفق بتقديم خدماته في مجال النقل.

Opens Dec 10 — Elon Musk (@elonmusk) 22 октября 2018 г.

وبني هذا النفق ليكون وسيلة عملية وجديدة تسمح بنقل السيارات على سكك حديد متطورة تحت الأرض، بسرعة تصل إلى 240 كلم/ساعة، وذلك لتجنب الازدحام المروري الخانق في شوارع لوس أنجلوس.

وأعلن موسك عن فكرته في تأسيس هذا النفق أول مرة، في ديسمبر 2016، ثم بدأ بأعمال حفره في فبراير 2017، وعاد في أكتوبر من العام نفسه لينشر صورا وفيدوهات لعمليات حفره وبنائه.

المصدر: لايف. رو