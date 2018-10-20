روسيا تصمم طائرة اعتراض بعيدة المدى من الجيل الجديد

أعلن نائب مدير عام شركة الطائرات الموحدة، سيرغي كوروتكوف، لشؤون المبتكرات أن شركته سلمت وزارة الدفاع مشروعا تصميميا لطائرة اعتراض واعدة من الجيل الجديد.

وقال كوروتكوف إن الطائرة الجديدة ستحل مكان طائرة الاعتراض "ميغ-31" التي تستخدمها حاليا القوات الجوية والفضائية الروسية، مضيفا أن وزارة الدفاع ستطرح قريبا مناقصة تصميم تلك الطائرة الواعدة، فيما لم يذكر موعد طرحها.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن طائرة الاعتراض "ميغ-41" التي أطلقت عليها أيضا تسمية "باك دي بي" (المجمع الجوي الواعد للاعتراض البعيد) ستحل محل طائرة "ميغ-31" في سلاح الجو الروسي.

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وأعلن السيناتور الروسي والقائد الأسبق لسلاح الجو الروسي، فيكتور بونداريف، في وقت سابق، أنه كان يخطط للبدء في تصميم الطائرة الجديدة عام 2018.

أما رئيس شركة "ميغ" الروسية، تاراسينكو، فأعلن بدوره أن العمل على تصميم الطائرة سيبدأ عما قريب لتتسلمها القوات الجوية والفضائية في منتصف العشرينيات.

وافترض الخبراء أن تقترب سرعة الطائرة الجديدة من 4 ماخ (تعادل نحو 4 أضعاف سرعة الصوت) ويبلغ مدى عملها 700-1300 كيلومتر، ويتم تصنيعها بناء على تكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عن الرادارات وتخزن كل أسلحتها، بما فيها صاروخ "جو-جو" من طراز "آر-37"، داخل جسمها.

المصدر: سلاح روسيا