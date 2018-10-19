لأول مرة.. روبوت يقدم شهادته أمام البرلمان البريطاني (فيديو)

قام روبوت آلي بتقديم شهادة في مجلس العموم البريطاني، أمام لجنة برلمانية معنية بشؤون التعليم، في حادثة هي الأولى من نوعها في المملكة المتحدة.

وقامت اللجنة البرلمانية بدعوة الروبوت "بيبر"، لحضور جلسة يناقش فيها مع مجموعة طلاب وأساتذة الذكاء الاصطناعي وتداعياته المستقبلية.

وبداية، رحب الروبوت بالحاضرين وعرف عن نفسه، ثم تابع بالقول إنه يقيم في جامعة "ميدلسكس" البريطانية.

وفي رده على سؤال حول إمكانية استبدال الذكاء البشري بالذكاء الاصطناعي، طمأن الروبوت أعضاء اللجنة قائلا: "الروبوتات لها دور مهم، لكن لا غنى عن المقدرات البشرية".

وبعد إجابته عن الأسئلة، استمع "بيبر" للحاضرين في الجلسة حتى نهايتها، بينما كان يلتفت لجهة كل متحدث، تماما كما يفعل البشر.

المصدر: AFP + YouTube