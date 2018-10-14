بنادق "الدقة" في حوزة جهاز الأمن الفدرالي الروسي

تتزود وحدات جهاز الأمن الفدرالي الروسي التي تتحمل مسؤولية أمن كبار المسؤولين الروس ببندقية القنص "توتشنوست" (الدقة)، في نوفمبر القادم.

وقال رئيس المعهد الروسي للتصاميم في مجال الآليات الدقيقة، ألبيرت بيكوف، إن وزن البندقية يتراوح بين 5.8 و6.2 كيلوغرام. أما مواصفاتها التقنية، فتسمح بإصابة الأهداف ليلا ونهارا وفي أي طقس.

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وأشار بيكوف إلى أن البندقية مخصصة لمكافحة الإرهاب، وبدأ تصميمها عام 2013 ليكشف عنها في منتدى "الجيش-2015".

ويصنع نموذجان من البندقية: عيار 8.6/69 ملم، وعيار 7.62/51 ملم.

ويستخدم النموذج الأول لتحقيق دقة فائقة في حال إصابة الهدف من مسافة 500-800 متر. أما النموذج الثاني فيستخدم للرمي من مسافة بعيدة، حتى 1.5 كيلومتر.

المصدر: سلاح روسيا