قوات خفر السواحل الروسية تتسلم سفينة حديثة

وقعت شركة "ألماس" الروسية للسفن في بطرسبورغ مع قوات خفر السواحل التابعة لجهاز الأمن الفدرالي اتفاقية تسليم سفينة "بيزوبريتشني" الحديثة من مشروع 22460.

وأصبحت "بيزوبريتشني" السفينة الـ 13 من المشروع في حوزة قوات خفر السواحل الروسية.

وكانت الشركة قد سلمت لقوات خفر الحدود الروسية عام 2017 أول سفينة في إطار اتفاقية بناء السفن في مصلحة جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أطلقت عليها تسمية "بديتيلني".

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وبمقدور السفينة أن تقوم بأداء مهامها عند تموج البحر بمقدار 6 درجات. وتبلغ سرعتها في البحر الهادئ 30 عقدة بحرية. واستخدمت تكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عند تصميم جسمها.

وتزودت السفينة بصواريخ "أوران" المضادة للسفن ومدفع "آ 220 إم" أو مدفع "آكا-630" الأوتوماتيكي سداسي المواسير عيار 30 ملم، ورشاشي "كورد" الثقيلين عيار 12.7 ملم.

ويمكن أن تحمل السفينة على متنها مروحية خفيفة واحدة من طراز "كا-226" أو "أنسات"، فضلا عن طائرة من دون طيار من طراز "غوريزونت". ويبلغ عدد أفراد طاقمها 20.

المصدر" سلاح روسيا