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روسيا تصمم محركا صاروخيا يعمل بالبلازما

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تصمم محركا صاروخيا يعمل بالبلازما
Ru.wikipedia.org
محرك أيوني يعمل بالبلازما
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يقوم المكتب الروسي للتقنيات الأوتوماتيكية الكيميائية بتصميم محرك بلازما صاروخي، سيشكل أساس أسرة المحركات الكهربائية الصاروخية الخالية من الأقطاب ذات القدرة الكبيرة.

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وقال نائب مدير المعهد الروسي للبحوث العلمية في مجال الميكانيكا التطبيقية والديناميكا الكهربائية، فلاديمير أوبوخوف، إن قوة المحرك قد تبلغ مئات الكيلوواط. ويمكن استخدام المحركات الكهربائية الأيونية (محركات البلازما) العاملة بالتردد العالي والتي تنتج قوة 15-20 كيلوواط، لرفع الأجهزة الفضائية الثقيلة إلى مدارات عالية بعد وصولها المدار الأرضي المنخفض.

وجاء على موقع شركة "إينيرغوماش" الروسية التي تشرف على عملية تصميم المحرك، أن أول نموذج للمحرك الجديد يولد قوة 3 كيلوواطات، سيكشف عنه بعد خضوعه للاختبارات الحرارية في ظروف المختبر. ثم سيتم تطويره ليكون قادرا على إنتاج قوة تقدر بمئات الكيلوواط.

المصدر: تاس

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