روبوتات الألغام المصرية تقتنص المركز الأول في مسابقة عالمية

تمكن الفريق المصري للروبوتات من الفوز بالمركز الأول في فئة الجامعات خلال نهائيات المسابقة الدولية لكشف الألغام والمتفجرات الأرضية "Minesweepers".

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وجاء في المركز الثاني الفريق البوليفي، بينما جاءت إسبانيا الدولة المضيفة في المركز الثالث.

وشارك الفريق المصري للروبوتات، عقب تأهل 6 فرق من المسابقة المحلية في مصر، والتي أقيمت بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، خلال يومي 24 و25 أغسطس الماضي.

وشهدت المسابقة حضور فيليب السادس ملك إسبانيا، والعديد من الشخصيات البارزة، وكبرى شركات العالم في مجال صناعة الروبوتات.

وتقام المسابقة ضمن فعاليات مؤتمر IROS، أكبر مؤتمر للروبوتات في العالم، وتنافس خلالها الفريق المصري مع منتخبات خمس دول أخرى، هي: إسبانيا والمملكة الأردنية الهاشمية وسويسرا وبوليفيا والإكوادور.

وتحظى قضية الألغام باهتمام بالغ من الدولة المصرية، حيث يوجد على أرض مصر، نحو 23 مليون لغم أرضي، من مخلفات الحروب التي اندلعت خلال القرن الماضي.

المصدر: اليوم السابع