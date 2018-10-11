بسبائك فريدة.. شركة روسية تزيد عمر محركات الطيارات 6 أضعاف!

من المفترض أن يزداد عمر مكونات محرك "بي دي-14" الروسي بمقدار 6 أضعاف بفضل استخدام سبيكة مقاومة للحرارة في تصميمه.

واستخدمت السبيكة الجديدة في ضاغط وتوربين المحرك الذي تم تصنيعه لينصب في طائرة الركاب الروسية الواعدة متوسطة المدى من طراز "إم إس-21".

وحسب التقييمات الأولية، فإن استخدام السبيكة إلى جانب حلول هندسية أخرى، سيسمح بزيادة عمر المحركات الروسية المدنية من 5 آلاف طلعة جوية إلى 30 ألف طلعة جوية (أي بمقدار 6 أضعاف).

وقال مدير إدارة الطيران في شركة "روستيخ" الروسية، أناطولي سيرديوكوف، إن "محرك "بي دي-14" جاء نتيجة للتكامل والتعاون واسع النطاق بين الشركات الروسية.

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وأضاف سيرديوكوف أن أول رحلة جوية لطائرة الركاب الروسية "إم إس-21" المزودة بمحرك "بي دي-21" مخطط لها في الربع الثاني من العام القادم. أما توريد المحركات "بي دي-21" لشركة "روستيخ" فسيبدأ عام 2021.

ومن المقرر أن يُجري المعهد الروسي للسبائك الخفيفة عام 2019 دراسات إضافية في مصلحة شركة المحركات الموحدة، بصفتها فرعا من شركة "روستيخ"، الأمر الذي سيسمح بتوسيع مجال استخدام تلك التكنولوجيا الحديثة في المحركات المدنية. وسيتوج كل ذلك، حسب سيرديوكوف، بإطلاق أسرة جديدة من المحركات الروسية "بي دي-35"، ستستخدم في مختلف الطائرات المدنية والعسكرية، بما فيها طائرة الركاب بعيدة المدى "إيل-96-400".

المصدر: سلاح روسيا