تقنيات التعرف على الوجوه تصل مطارات الهند

ذكر موقع "The Hindu" أن بعض المطارات في الهند ستزود بتقنيات التعرف على الوجوه.

وأكدت وزارة الطيران المدني في الهند أن إدخال تلك التقنيات إلى مطارات البلاد، سيخلص المسافرين من الطوابير الطويلة التي تصطف عادة عند نقاط التفتيش أو التحقق من الجوازات، فلن يحتاج الموظفون أو رجال الأمن إلى وقت طويل لمقارنة الصور الموجودة على جوازات السفر مع حامليها، بل ستقوم منظومات التعرف على الوجوه، المبرمجة مسبقا وفقا لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بتلك المهام في لحظات.

إقرأ المزيد

ومن المفترض أن تصل أول منظومة من هذا النوع إلى مطاري بنغالور وحيدر أباد، في فبراير 2019، وفي أبريل من العام نفسه، ستصل إلى 3 أو 4 مطارات أخرى في أرجاء مختلفة من الهند.

وتعتبر منظومات التعرف على الوجوه الموجودة حاليا من أفضل أنظمة الأمان المتبعة في الكثير من المطارات ومحطات الحافلات والقطارات حول العالم، وساهمت في السنوات الأخيرة في القبض على الكثير من المجرمين والمطلوبين.

المصدر: فيستي