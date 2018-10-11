الصين تزرع الخضروات بتقنية "3D" دون تربة! (فيديو)

ابتكر المزارعون الصينيون تقنية رائدة لزراعة الخضروات دون تربة، تعطي محاصيل أكبر بكثير من الزراعة التقليدية.

وطور المزارعون طريقة زراعة جديدة باستخدام صناديق فارغة تحتوي على نظام ري عمودي فريد. وأهم إنجاز لهذه الطريقة الثورية في الزراعة، هو طرحها لمحاصيل تفوق كمية المحاصيل الزراعية التقليدية بـ 6 مرات على الأقل.

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وتحصل الخضروات المزروعة بهذه الطريقة على جميع المواد الغذائية دون استخدام أي مبيدات حشرية ضارة بالصحة.

ويستخدم المزارعون هذه التقنية في الزراعة في المناطق الجبلية المرتفعة، التي يندر فيها وجود تربة صالحة للزراعة، أو لصعوبة استصلاح الأراضي فيها.

المصدر: إزفيستيا