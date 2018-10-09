مصر.. العثور على مقبرتين يشتبه بأنهما لأخوي النبي يوسف

كشفت مصادر داخل وزارة الآثار المصرية، عن اكتشاف مقبرتين أثريتين، ومن المرجح أن تكون لأخوي النبي يوسف "بنيامين وإليسع"، إضافة إلى اكتشاف بئر ماء بجانبهما.

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وأوضحت المصادر أنه سيتم رفع المقبرتين، ودراستهما لمعرفة أصحابها الحقيقيين.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، قد أعلن أن الأشهر المقبلة تشهد مفاجأة وهي 3 اكتشافات ستهز العالم وكل المهتمين بالآثار.

المصدر: اليوم السابع