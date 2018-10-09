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مصر.. العثور على مقبرتين يشتبه بأنهما لأخوي النبي يوسف

العلوم والتكنولوجيا

مصر.. العثور على مقبرتين يشتبه بأنهما لأخوي النبي يوسف
Globallookpress Samer Abdallah/dpa
مقبرة
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كشفت مصادر داخل وزارة الآثار المصرية، عن اكتشاف مقبرتين أثريتين، ومن المرجح أن تكون لأخوي النبي يوسف "بنيامين وإليسع"، إضافة إلى اكتشاف بئر ماء بجانبهما.

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وأوضحت المصادر أنه سيتم رفع المقبرتين، ودراستهما لمعرفة أصحابها الحقيقيين.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، قد أعلن أن الأشهر المقبلة تشهد مفاجأة وهي 3 اكتشافات ستهز العالم وكل المهتمين بالآثار.

المصدر: اليوم السابع

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