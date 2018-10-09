إقلاع أصغر "سيارة طائرة" في العالم (فيديو)

قام مبتكر فلبيني باختراع أصغر وأخف "سيارة طائرة" في العالم، وأطلق عليها اسم "Koncepto Millenya".

والمثير في قصة المخترع، كيكسز مينديولا، أنه لا يملك أي خلفية علمية أو جامعية في مجال صناعة الآلات أو الطائرات الفردية، إلا أنه عمد إلى تعلم كمية هائلة من العلوم بنفسه، لينتهي به المطاف إلى صناعة أصغر "سيارة طائرة" في العالم كله.

وتمكن مينديولا من الطيران بنجاح في أول تجربة حقيقية لطائرته الجديدة، التي تمكنت من الطيران حتى علو وصل إلى 7.5 متر. كما تستطيع "السيارة" التحليق في مختلف الظروف الجوية، الماطرة والمغبرة.

وعلاوة على ما سبق، أكد المخترع أن طائرته الجديدة ستتمكن من الطيران إلى ارتفاع 120 مترا، وذلك مع انتهاء المرحلة التجريبية والتأكد من جهوزيتها التقنية التامة.

وأشار المخترع إلى أنه بدأ مسيرته بصناعة الطائرات المسيرة في عام 2010. وفي عام 2012، انتقل للعمل جديا في مشروعه الجديد الذي أسفر عن صناعة "Koncepto Millenya"، حيث قام بتوفير المال وتمويل المشروع المكلف بنفسه، طوال 6 سنوات.

المصدر: Gulf News