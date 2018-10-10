طائرة نقل عسكري روسية جديدة تقوم بأولى رحلاتها

تقوم طائرة النقل العسكري الروسية الجديدة "إيل-112" بأول رحلة جوية لها، مع نهاية نوفمبر المقبل، بعد نجاح اختباراتها في معهد "جوكوفسكي" الروسي للديناميكا الجوية.

ومن المقرر أن تحقق الطائرة رحلتها الجوية الأولى من مطار مصنع "فورونيج" الروسي للطائرات، والذي يعتزم البدء في الإنتاج الصناعي لنموذجين من تلك الطائرة نهاية العام الجاري.

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وقال مدير برنامج تصنيع طائرة النقل العسكري "إيل-112"، ألكسندر بيكوف، إن الطائرة الجديدة من شأنها أن تحل في الجيش الروسي محل طائرة "إن-26" القديمة.

وبمقدور طائرة النقل قصيرة المدى "إيل-112" نقل 5 أطنان من الحمولة إلى مسافة 1000 كيلومتر والهبوط الأوتوماتيكي في مطارات ترابية. وتعتزم وزارة الدفاع الروسية وغيرها من الوزارات شراء حتى 100 طائرة من هذا النوع.

المصدر: سلاح روسيا