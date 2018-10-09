جمهورية ترانسنيستريا تطلق راجمة صواريخ مطورة

أفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية بأن وزارة دفاع جمهورية ترانسنيستريا غير المعترف بها، سلمت الصحيفة صورا فوتوغرافية فريدة لراجمة صواريخ "غراد" من صناعة الجمهورية.

وما يلفت الأنظار في راجمة الصواريخ المطورة هو وجود 4 وحدات مواسير لإطلاق صواريخ عيار 122 ملم، الأمر الذي يجعلها قادرة على إطلاق 48 صاروخا برشقة واحدة، بدلا من 40 صاروخا في راجمة الصواريخ غير المطورة من طراز "غراد".

وزارة الدفاع في جمهورية ترانسنيستريا

ونصبت منظومة الصواريخ في شاحنة "كاماز-4310" رباعية الدفاع الروسية. ويتوقف المدى الأقصى لإطلاق الصواريخ على عدد الصواريخ المراد إطلاقها، ويبلغ هذا المدى عادة 20 كيلومترا.

وزارة الدفاع في جمهورية ترانسنيستريا

وكشف عن راجمة الصواريخ الجديدة لأول مرة، في 2 سبتمبر الماضي، في الاستعراض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بعد الجمهورية.

وزارة الدفاع في جمهورية ترانسنيستريا

يذكر أن راجمات الصواريخ "بي إم-21 غراد" كانت قد نصبت في تسعينيات القرن الماضي في سيارة "زيل-131" وفيها 20 ماسورة. ولا تزال راجمات الصواريخ هذه في حوزة جيش الجمهورية.

وزارة الدفاع في جمهورية ترانسنيستريا

المصدر: زاشيشات روسيا