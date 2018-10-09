"شفابي" الروسية تكشف عن نموذج جديد لكاميرا "زينيت" الأسطورية

زار رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، مصنع "زينيت" التابع لشركة "شفابي" الروسية، حيث اطلع على آخر نموذج رقمي للكاميرا المشهورة وعدستها الفريدة من نوعها "Zenitar 1/35".

وصنعت عدسة كاميرا "زينيت إم" من المعدن والزجاج، باستخدام مكونات روسية وطنية بنسبة 100%.

وقال النائب الأول لمدير عام شركة "شفابي"، سيرغي بوبوف، إن الكاميرا الجديدة تخصص لالتقاط الصور الفوتوغرافية في مختلف الظروف، وتشكل صورة لا تحتاج إلى معالجة، ولديها ميزات فريدة كبؤرة "سوفت".

Photo World

وأضاف بوبوف، أن الكاميرا التي صنعت بالتعاون مع شركة "لايكا" الألمانية تمتلك مظهرا خارجيا يشبه مظهر الكاميرات الأسطورية من أسرة "زينيت" و"زوركي" السوفيتية.

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وأشار إلى أن مبيعات الكاميرا تنطلق، في ديسمبر القادم، في البلدان الأوروبية. أما يناير 2019، فسيشهد انطلاق مبيعات الكاميرا في متجر الإنترنت التابع لشركة "شفابي" وفي متاجر أجهزة التصوير الروسية بكميات محدودة.

واطلع رئيس الوزراء مدفيديف على أسرة أخرى من عدسات التصوير، وكذلك على مختلف المناظير وأجهزة التسديد المستخدمة في البنادق. كما اطلع على مشروع بيئي بعنوان "المدينة الذكية".

المصدر: سلاح روسيا