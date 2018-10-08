روسيا تستأنف اختبار "الذئب"

بدأت الاختبارات الميدانية لرباعية الدفع العسكرية الحديثة من أسرة السيارات العسكرية "في بي كا-3927 فولك" (الذئب).

وتشارك في الاختبار الذي يجري في الطرق الوعرة 3 نماذج: سيارة بـ 6 أبواب، ومركبتان بـ 4 أبواب. كما يفترض أن تخضع المركبات لتأثير حرارة 50 درجة تحت الصفر.

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وقال مصممو السيارة في حديث لبوابة "زفيزدا" الإلكترونية العسكرية، إن العربة يمكن أن تتكيف سريعا على تنفيذ المهام المختلفة، الأمر الذي يميّزها عن سيارة "تيغر" (النمر) المدولبة المدرعة، التي تمتلك هيكلا حديديا لا يمكن تفكيكه. أما "الذئب"، فيمكن تفكيك هيكلها المتكون من وحدات مستقلة واستبدالها بوحدات أخرى.

ويتراوح وزن السيارة بين 7500 و11500 كيلوغرام (حسب نوع السيارة). وتزود بمحرك "يا إم زي-5347-20"، وهي قادرة على نقل من 8 إلى 18 فردا. وتتحمل السيارات انفجار 6 كيلوغرامات من المتفجرات. وهناك نموذج مدرع ونماذج غير مدرعة منها.

يذكر أن سيارة "الذئب" العسكرية كشف عنها لأول مرة عام 2010 في أحد المعارض العسكرية. ثم توقف العمل على تصميمها لفترة ما. إلا أن الصيف الجاري شهد استئناف اختبار السيارة.

المصدر: زاشيشات روسيا