كشف ماهية مساحيق بيضاء غامضة و"خطيرة"!

طور باحثون تقنية ليزر جديدة يمكنها تحديد ماهية المساحيق البيضاء الغامضة، التي يمكن أن تشكل عائقا حقيقيا أمام المحققين في مسرح الجريمة.

ويمكن أن يضر لمس هذه المواد أو المساحيق المجهولة بالأدلة، بينما قد يستغرق إرسال العينات إلى المختبر وقتا طويلا.

والآن، أثبت باحثو جامعة Heriot-Watt أن المساحيق البيضاء لها "بصمة" فريدة، تسمح بالتعرف عليها على الفور باستخدام تقنية الليزر المطورة.

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وقال البروفيسور، ديريك ريد: "يمكن أن يكون التحديد الفوري والدقيق للمساحيق البيضاء، مفيدا في مجموعة من السيناريوهات، مثل اكتشاف الأدوية المزيفة أو إجراء تحليل للمواد الغذائية أو تحديد المواد الخطرة، مثل المتفجرات. وقد استخدمنا المفهوم القائل إن المساحيق البيضاء لها بصمة ألوان، يمكن رؤيتها باستخدام عملية تعرف باسم قياس الطيف".

واستطرد قائلا إن "للمساحيق روابط كيميائية مختلفة، وهذا يؤثر على كيفية امتصاص الضوء. ومن خلال تحليل التباين بين ضوء الأشعة تحت الحمراء، فإننا نكشف ماهية المساحيق بحيث يمكننا تحديد المواد الكيميائية والمركبات الفردية. ويمكن تطبيق الأمر نفسه لكشف المخدرات".

وتمكن الفريق في الجامعة من تحديد 11 عينة بودرة بيضاء، باستخدام نظام الليزر بالأشعة تحت الحمراء، حيث يمكن التعرف عليها من على بعد 1 متر.

المصدر: إنديبندنت